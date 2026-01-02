Il 2025 della Motonautica San Nazzaro, tra crescita dei giovani e lo storico quarto Mondiale per Massimiliano Cremona

Motonautica San Nazzaro – C&B Racing Team ASD: un 2025 indelebile coronato dallo storico quarto Mondiale per Massimiliano Cremona, scelto inoltre per essere tra i tedofori il 16 gennaio per il passaggio della Fiamma Olimpica a Piacenza

La nota stampa della Motonautica San Nazzaro

Un’altra stagione intensa e carica di significato per la C&B Racing Academy, gemellata con la Motonautica San Nazzaro. E’ questo il prezioso bilancio del 2025 per la storica realtà piacentina grazie all’arrivo di risultati storici, della crescita dei giovani e una visione chiara: continuare ad alzare l’asticella.

Dal 2025 rimane l’impresa straordinaria di Massimiliano Cremona, firmando una pagina indelebile della motonautica con la conquista del quarto titolo mondiale F250 consecutivo, impreziosito anche dal titolo europeo nella stessa categoria. Un traguardo che conferma leadership, continuità e mentalità vincente. Massimiliano inoltre inizierà l’anno con un altro tassello importante, visto che il 16 gennaio sarà tra i tedofori a Piacenza per il passaggio della Fiamma Olimpica, simbolo di Milano-Cortina 2026. Il passaggio per le vie della città è previsto tra le 18.12 e le ore 19.30.

Il 2025 – spiega il campione piacentino – è stato un anno di grandi emozioni. Un pensierino a inizio stagione al quarto Mondiale lo avevamo fatto, ma sapevamo della forza degli avversari, quindi è stato veramente un obiettivo e un traguardo molto importante, che tra l’altro arriva anche nell’anno in cui siamo riusciti a conquistare il titolo europeo. Inoltre il coronamento del 2025 è stato essere scelto tra i tedofori per il passaggio della Fiamma Olimpica a Piacenza. Per me è un motivo di orgoglio, e una grande soddisfazione, poter partecipare in prima linea a questo grande evento. Il 2025 è una di quelle stagioni che rimarrà indelebile, per il mix di forti emozioni.

Il 2025 per la realtà di San Nazzaro doveva essere anche l’anno del rientro del fratello Alessandro dopo due stagioni di stop: impegni lavorativi e cancellazioni di gare hanno rinviato il ritorno in acqua.

L’appuntamento è solo rimandato al 2026 – commenta Alex Cremona – ma nell’anno appena chiuso mi sono concentrato sui “campioni del futuro”, un movimento che lancia segnali incoraggianti. È questa la missione dell’Academy: avvicinare, formare, supportare, poi lasciare spazio alla crescita—sia per chi sceglie l’autonomia, sia per chi resta nel progetto. Ci ispiriamo ai grandi modelli delle Academy Motoristiche: non si finisce mai di imparare.

Sul fronte risultati – prosegue Cremona – Jacopo Ravasio chiude secondo nel Campionato GT30, centrando una meritata svolta dopo anni complessi. Per lui positiva anche l’esperienza all’Europeo, frenata solo da un episodio sfortunato quando il podio era alla portata. Ottimo esordio per Andrea Marongiu nella stessa categoria: promosso dopo un anno in Formula Junior, ha mostrato lampi di talento e personalità. Ora serve continuità, ma i segnali sono chiari e il futuro promette bene. Meno fortuna per Luigi Baggioli e Andrea Cavalloni: il potenziale c’è, il 2026 dovrà portare le conferme e i risultati che meritano. Nella OSY/400, Pistello e Covini hanno dato battaglia. Pistello conquista un terzo posto nel Campionato Italiano alle spalle di piloti di grande esperienza, mentre Covini, penalizzato da un contatto, chiude ai piedi del podio.

Lo sguardo ora è avanti – chiude Alex Cremona – Il 2026 sarà un anno chiave, ricco di gare e organizzazione: la Motonautica San Nazzaro ospiterà un grande evento internazionale con tappa del Mondiale F2 e assegnazione del titolo Europeo OSY/400. L’Academy partirà già nei primi mesi con 2–3 open day per provare, scoprire e reclutare nuovi talenti. Poi via alla stagione vera, su più fronti, per arricchire il palmarès degli atleti e del Team. La rotta è tracciata. La C&B Racing Academy non si ferma: accelera.

Gli auspici per il 2026 del team

Gli istruttori, guidati da Alessandro Cremona, continueranno a seguire e supportare i ragazzi per migliorare le prestazioni. E chissà, magari presto rivedremo anche il campione piacentino rientrare in acqua, a lottare per qualcosa di grande nell’affascinante derby con il fratello Massimiliano.

