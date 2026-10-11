Il Borgo delle Zucche a Grazzano Visconti, due weekend dal 17 al 25 ottobre di immersione in una magica atmosfera autunnale

I weekend del 17/18 e 24/25 ottobre Tipico Eventi presenta per la prima volta “IL BORGO DELLE ZUCCHE”! Quattro giornate per immergervi in una magica atmosfera autunnale nell’incantevole Borgo di Grazzano Visconti, vestito a festa per l’occasione, con allestimenti e mercatini a tema e tante attività pensate per i bambini e le loro famiglie.

L’evento si terrà nelle giornate di sabato 17, domenica 18, sabato 24 e domenica 25 ottobre: in tutte le giornate l’orario di apertura sarà dalle 10.00 alle 20.00

Due grandi aree con LABORATORI & GIOCHI

SPETTACOLI tematici, con bolle di sapone e magia

BABY DANCE

OLIMPIADI DELLA ZUCCA: gare per adulti e bambini: corsa con i sacchi, tiro alla fune, corsa con la cariola e il gioco “zucca bollente”

BOOTH FOTOGRAFICO con trono di paglia

LABIRINTO DI FIENO

LABORATORI A TEMA: a scelta tra decorazione zucche con pittura oppure creazione del proprio “Autunno in barattolo”

MAGIC SHOW: scopri come si prepara una magica pozione d’autunno

QUIZ D’AUTUNNO: indovina il peso della zucca (con premio).

Il Borgo delle Zucche a Grazzano Visconti

Le attività sono a pagamento e il ticket è acquistabile solo in loco e a partire dai 4 anni. BIGLIETTO INTERO €13 (include tutte le attività sopra elencate). BIGLIETTO RIDOTTO €7 (include tutte le attività sopra elencate TRANNE il laboratorio a tema zucche/barattoli).

Fino ai 3 anni ricordiamo che l’ingresso è gratuito.

Presenti anche i seguenti servizi (non inclusi nel ticket): area food & beverage, mercatini a tema e scivolo gonfiabile.

Si ricorda che l’ingresso al borgo e ai mercatini resta sempre libero e gratuito: attività e laboratori saranno a pagamento. Per info o domande contatta l’organizzatore alla seguente mail: tipicoeventi@gmail.com

Per essere sempre aggiornati potete seguire l’evento su Facebook “GRAZZANO VISCONTI (PC) – IL BORGO DELLE ZUCCHE”, lo trovate nella pagina ufficiale di Tipico Eventi.