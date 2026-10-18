“Respira! Ma com’è l’aria a Piacenza?”, il 30 ottobre un incontro pubblico per parlare di ambiente e qualità della vita

Qual è la qualità dell’aria che respiriamo ogni giorno a Piacenza? Quali sono le conseguenze dell’inquinamento sulla salute e sull’ambiente? E come si può costruire un confronto tra cittadini su un tema così importante per la vita quotidiana? Sono alcuni degli interrogativi al centro dell’incontro “Respira! Ma com’è l’aria a Piacenza?”, in programma venerdì 30 ottobre alle ore 18, alla Limonaia di Palazzo Ghizzoni Nasalli, in via Roma 12.

L’appuntamento fa parte del ciclo “Per una città che dialoga”, organizzato da Claudia Gnocchi, del Gruppo Consiliare Misto del Comune di Piacenza, con l’obiettivo di promuovere occasioni di confronto e partecipazione sui temi che riguardano il territorio.

Al centro della serata ci sarà la qualità dell’aria a Piacenza, una questione che coinvolge direttamente la salute dei cittadini, la tutela dell’ambiente e le prospettive di vivibilità della città.

A offrire il proprio contributo saranno due esperte con competenze in ambito scientifico e ambientale.

Interverrà la professoressa Ilaria Negri, professore associato in Entomologia all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, che porterà il proprio punto di vista scientifico all’interno del confronto.

Accanto a lei sarà presente la dottoressa Maddalena Avitabile, presidente provinciale di ISDE Italia – Associazione Nazionale Medici per l’Ambiente, realtà impegnata nella sensibilizzazione sui rapporti tra ambiente e salute.

All’incontro parteciperà anche Claudia Gnocchi, promotrice del ciclo di appuntamenti, che intende favorire un dialogo costruttivo sulle questioni di interesse pubblico.

L’iniziativa si propone di creare uno spazio di ascolto e confronto, nel quale affrontare il tema dell’aria che si respira in città attraverso contributi scientifici e riflessioni condivise.

Come sottolineato dagli organizzatori, l’appuntamento è aperto a tutti i cittadini che desiderano ripristinare un dialogo costruttivo sulla città.

La serata si terrà venerdì 30 ottobre alle ore 18 alla Limonaia di Palazzo Ghizzoni Nasalli, in via Roma 12 a Piacenza.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 353 4197527 oppure scrivere all’indirizzo cittachedialoga@libero.it.