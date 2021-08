Il Busa Trasporti MioVolley mette al centro Martino, Nappa e Bossalini

Il Busa Trasporti MioVolley riparte da due conferme ed un nuovo arrivo nel reparto delle centrali. Incassate le riconferme di Anna Nappa e Chiara Bossalini, già protagoniste nella passata stagione nei campionati Under 19 Provinciale e serie C, il terzetto si completa con Blanca Martino, proveniente dalla Pallavolo Alsenese.

«Ho affrontato fin dall’inizio la serie C con entusiasmo e tanta voglia di confrontarmi con ragazze più grandi e con più esperienza dalle quali imparare: da una parte mi ha regalato soddisfazione, perché nonostante la nostra squadra fosse giovane rispetto alle altre, siamo riuscite a mettere in difficoltà e a raccogliere i primi risultati; dall’altra mi ha lasciato con l’amaro in bocca, perché a causa del Covid non sono riuscita a concludere come speravo. Ho deciso di restare al MioVolley perché il progetto è conforme ai miei obbiettivi di crescita e perché trovo giusto portare avanti il percorso di questa squadra con tanto potenziale: dalla seconda stagione in C mi aspetto di portare a casa un risultato che coroni il duro lavoro che affronteremo durante l’anno ma soprattutto di potermi riscattare, mettendo tutta me stessa dall’inizio alla fine come ho sempre fatto».