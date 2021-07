Il Cadeo Carpaneto all’assalto del campionato regionale Emilia-Romagna

A San Marino di Carpi in sella Donne Esordienti e Donne Allieve. Trasferta piemontese per gli Juniores targati Maserati Cadeo Carpaneto

Missione-campionato regionale per il settore femminile del Cadeo Carpaneto, di scena domenica a San Marino di Carpi nelle gare su strada che metteranno in palio le casacche giallo-rosse di “regine” emiliano-romagnole. Il programma si aprirà alle 14,15 con la gara per Donne Esordienti primo anno (29 chilometri 400 metri). Mentre alle 15,30 partiranno le secondo anno, chiamate a percorrere 33 chilometri e 600 metri. Infine, alle 16,45 spazio alle Allieve, con il traguardo posto dopo 54 chilometri 600 metri. Per l’importante appuntamento, sono iscritte le Esordienti Asia Zanardini, Desirée Bani, Giulia Binda, Klea Kolasi, Maya Tagliente, Vanessa Moreschi e Ylenia Benati e le Allieve Asia Zanelli, Martina Naturani, Vanessa Benuzzi, Alessia Sgrisleri, Marisol Dalla Pietà, Camilla Tenca e Greta Levardi.

Dal canto loro, gli Juniores targati Maserati Cadeo Carpaneto gareggeranno a Vaprio d’Agogna (Novara), con partenza alle 9 e 112 chilometri da percorrere. In sella Manuel Dalla Pietà, Giacomo Bottani, Marco Maserati, Matteo Pinzello e Nicolas Abati.