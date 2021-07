Per il VO2 Team Pink domenica in sella tra Veneto ed Emilia Romagna

Donne Junior e Donne Elite di scena nella gara Open di Tarzo, mentre le Esordienti e le Allieve inseguiranno i titoli regionali a San Marino di Carpi

Domenica tra Veneto ed Emilia Romagna per il VO2 Team Pink e per il Ciclismo giovanile VO2 Team Pink, di scena domani su due fronti di gara su strada con le rispettive formazioni femminili.

Partendo dall’alto, le squadre Donne Juniores e Donne Elite saranno impegnate a Tarzo (Treviso) nel sesto Trofeo Prealpi in Rosa, gara Open con partenza alle 14 e con 94 chilometri e 400 metri da percorrere. In sella, le Elite (Under 23 primo anno) Cristina Tonetti (seconda domenica scorsa a Monselice), Elisa Tonelli, Aurora Mantovani e Alice Capasso e le Junior Silvia Bortolotti, Francesca Barale (prima Junior domenica scorsa), Martina Sanfilippo, Carlotta Cipressi e Chiara Sacchi. Cinque i giri di un circuito, poi l’ascesa di Ca’ del Poggio e un’altra salita prima dell’arrivo a Tarzo, anche sede di partenza.

Esordienti ed Allieve

Dal Veneto all’Emilia Romagna, con San Marino di Carpi (Modena) teatro di gara per il Ciclismo giovanile VO2 Team Pink con le Esordienti e le Allieve impegnate nelle corse che assegnano il titolo regionale emiliano-romagnolo. Il programma si aprirà alle 14,15 con la gara per Donne Esordienti primo anno (29 chilometri 400 metri), mentre alle 15,30 partiranno le secondo anno, chiamate a percorrere 33 chilometri e 600 metri. Infine, alle 16,45 spazio alle Allieve, con il traguardo posto dopo 54 chilometri 600 metri.

Undici le “panterine” al via: le Esordienti Asia Baistrocchi, Michela Zucca, Paola Zucca, Giulia Casubolo (primo anno) e Sarah Sandei (secondo anno) e le Allieve Arianna Giordani, Linda Ferrari, Giorgia Tagliavini, Marta Festa, Sara Guidetti ed Emma Del Bono.