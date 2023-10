Il Cenacolo Shakespeare, presentazione del libro di Luigi Ferrari il 31 ottobre

Halloween all’insegna di Shakespeare al Ridotto del Teatro Municipale: martedì 31 ottobre, alle ore 18.30, è in programma la presentazione del libro Il Cenacolo Shakespeare di Luigi Ferrari. Con l’autore dialogherà la giornalista Eleonora Bagarotti. L’ingresso è libero. L’incontro, terzo appuntamento della rassegna LibrinScena promossa dalla Fondazione Teatri di Piacenza, precede lo spettacolo Uno sguardo dal ponte di Arthur Miller, con Massimo Popolizio, che alle 21 inaugura la Stagione di Prosa 2023/2024 di Teatro Gioco Vita.

Il Cenacolo Shakespeare (Il melangolo, 2023)

Eì un giallo a sfondo storico, che indaga i misteri che da sempre avvolgono Shakespeare. Un libro che ripropone la questione lungamente dibattuta della reale paternità delle opere attribuite al Bardo di Stratford.

Il romanzo si sviluppa intorno all’appassionante vicenda editoriale che consegnò al mondo, nel 1623, la prima raccolta a stampa dell’intero canone teatrale shakespeariano: il First Folio, un volume, oggi raro e preziosissimo, che raggruppa trentasei Commedie, Storie e Tragedie del Bardo. Nel volume si narra la vicenda dell’esclusivo circolo londinese di letterati, intellettuali e librai capitanato da John Florio, linguista, traduttore e uomo di corte di origine italiana. Riunito alla taverna della Sirena, il gruppo collabora con lui alla pubblicazione del First Folio: in particolare, alla stesura delle pagine preliminari della raccolta, dove figurano, tra l’altro, i due soli ritratti di William Shakespeare pervenuti ai tempi moderni.

Luigi Ferrari

E’ nato a Milano nel 1951. Laureato in architettura e diplomato in composizione polifonica e analisi musicale nella sua città, ha collaborato col Piccolo Teatro di Milano, il Teatro alla Scala, il Festival di Musica Contemporanea della Biennale di Venezia. È stato tra l’altro direttore artistico e sovrintendente del Teatro Comunale di Bologna, direttore artistico del Rossini Opera Festival, del Wexford Festival Opera e del Teatro de la Maestranza di Siviglia, infine sovrintendente della Fondazione Arturo Toscanini a Parma, dove ora presiede l’Istituto Nazionale di Studi Verdiani e l’Associazione Reggio Parma Festival. Il suo romanzo d’esordio, Triade minore, è stato pubblicato nel 2018 da Ponte alle Grazie.

Il prossimo appuntamento di LibrinScena è in programma domenica 12 novembre, alle ore 11, con la presentazione di Casa Ricordi. Una storia italiana di Francesco Lodola, mentre il finale della rassegna, sabato 2 dicembre alle 18.30, sarà affidato al volume Il genio ribelle. Luigi Illica, una vita da Bohème di Giangiacomo Schiavi. Tutti gli incontri di LibrinScena sono a ingresso libero.