Trovato senza vita in casa, alla vista del corpo il 118 avverte i carabinieri: giallo a Podenzano

Trovato senza vita nella sua abitazione, indagini in corso. I fatti sono accaduti a Podenzano. La vittima è un uomo di 59 anni. A far la scoperta è stata la moglie, nella tarda mattinata di oggi. La donna ha trovato il coniuge steso a terra in posizione supina sul pavimento della tavernetta e ha chiamato il 118.

Sulle cause del decesso non si conoscono dettagli, non è nemmeno chiaro se sul corpo dell’uomo fossero presenti lesioni e ferite.

Resta il fatto che, dopo una prima analisi, gli operatori sanitari hanno richiesto l’intervento dei carabinieri. Come detto, però, non è chiaro quale sia stata “l’anomalia” che ha insospettito i sanitari. Considerate le circostanze è prevedibile che sul cadavere sarà disposta l’autopsia.

I carabinieri hanno effettuato i rilievi del caso e per ora hanno ascoltato la moglie e il figlio del 59enne. Da quanto si apprende, le condizioni del corpo fanno pensare che la morte sia sopraggiunta nel corso della serata di sabato.