Il diritto di brillare, esito del laboratorio teatrale a cura di Barbara Eforo il 24 maggio al Filodrammatici

Da tre novelle del Boccaccio, altrettante figure femminili intensamente attuali e coraggiose. A metterle in scena con i linguaggi del teatro i ragazzi e le ragazze della III O del Liceo “Respighi” di Piacenza che martedì 24 maggio alle ore 20.30 al Teatro Filodrammatici saranno i protagonisti di “Il diritto di brillare”, esito di un laboratorio teatrale intensivo di Teatro Gioco Vita condotto da Barbara Eforo.

L’appuntamento è inserito nel cartellone Pre/Visioni, la sezione della stagione di prosa dedicata in modo particolare agli esiti di laboratori teatrali e proposta da Teatro Gioco Vita e Fondazione Teatri con l’Associazione Amici del Teatro Gioco Vita e il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano.

In scena Nicolas Barti, Alessandro Bassi, Emma Battaglia, Matilda Bricchi, Giulia Capannini, Camilla Cavalli, Anna Delpanno, Giulia Elmadhi, Ettore Fanzini, Camilla Fochi, Giulia Gasparini, Lorenzo Losi, Michele Marchettini, Anna Mazzolini, Chiara Mazzoni, Michele Menzani, Tarik Ostrvica, Sara Pagani, Annamaria Rebecchi, Alissa Rossi, Chiara Tavani, Diego Torre, Lorenzo Turchio, Francesca Zanelli.

“Il diritto di brillare” è una creazione collettiva della classe con la supervisione artistica di Barbara Eforo. La parte tecnica è curata da Marco Gigliotti (luci e fonica) e Giovanni Mutti (macchinista). Nel progetto, possibile grazie alla collaborazione della Dirigente del Liceo “Respighi” Elisabetta Ghiretti e della referente per le attività teatrali Emanuela Sindaco, i ragazzi sono stati seguiti dalla professoressa Maria Grazia Marcotti con la disponibilità di tutti gli insegnanti della classe.

I destini di tre donne si incontrano in un bar. Da un semplice Martini Cocktail nasce un legame profondo, sincero, forte come il loro desiderio di amare e di essere amate per quello che sono. Da tre novelle del Boccaccio emergono tre figure femminili intensamente attuali e coraggiose, che sanno costruire il loro presente ogni giorno, con la volontà e il coraggio di essere se stesse.

Le tre novelle del Boccaccio a partire dalle quali la classe ha costruito il copione sono “Monna Sismonda”, “Tancredi e Ghismunda” e “Federigo degli Alberighi”. Dopo un incontro preliminare a scuola, gli studenti hanno lavorato alla rielaborazione dei testi. Prima giornata di laboratorio lunedì 16 maggio, poi le due giornate finali il 23 e 24 maggio, sempre al Teatro Filodrammatici.

Il laboratorio teatrale intensivo con la classe III O è uno tra i progetti realizzati da Teatro Gioco Vita con il Liceo Respighi di Piacenza nell’anno scolastico 2021/2022. Ricordiamo il laboratorio teatrale intensivo con la classe III A a cura di Letizia Bravi terminato con la messa in scena della performance “Non chiamateci sdraiati”, la mattinata di laboratorio sui miti con la classe I Q a cura di Andrea Coppone, il laboratorio teatrale extracurricolare attivo in orario pomeridiano e che si concluderà con una performance in programma il 10 giugno prossimo al Teatro Filodrammatici, oltre alla visione di numerosi spettacoli sia della Stagione di Prosa sia della Stagione di Teatro Ragazzi “Salt’in Banco”.

Barbara Eforo, piacentina modenese di nascita, è attrice e insegnante. Laureta in Lingue e Letterature orientali, si è formata con Chiara Guidi (Societas Raffaello Sanzio), il gruppo di ricerca teatrale Opera di Vincenzo Schino, il Teatro Stabile del Veneto, Naira Gonzales dell’Odin Teatret e con attori e insegnanti del Teatro Stabile di Genova (Valerio Binasco, Massimo Mesciulam, Fabrizio Contri). Ha all’attivo esperienze nella ricerca e nel teatro per ragazzi, dove ha lavorato come attrice e realizzato spettacoli, performance, letture e installazioni teatrali. Voce per gli audiolibri de Il Narratore, negli anni Duemila è stata co-protagonista nella trasmissione televisiva L’Albero Azzurro. Ha curato laboratori teatrali per bambini, giovani e donne migranti e da quest’anno Teatro Gioco Vita le ha affidato progetti laboratoriali ed educational.

Teatro Filodrammatici di Piacenza – Pre/Visioni

Martedì 24 maggio 2022 – ore 20.30

IL DIRITTO DI BRILLARE

lettura scenica

esito del laboratorio teatrale intensivo a cura di Barbara Eforo

con la classe III O del Liceo “Respighi” di Piacenza

creazione collettiva della classe

supervisione artistica Barbara Eforo

staff tecnico Marco Gigliotti (luci e fonica) e Giovanni Mutti (macchinista)

un grazie particolare per la collaborazione alla dirigente scolastica del Liceo “Respighi”

professoressa Elisabetta Ghiretti, alla referente per le attività teatrali dell’istituto professoressa Emanuela Sindaco, alla professoressa Maria Grazia Marcotti e a tutti gli insegnanti della classe III O

Informazioni e biglietteria

TEATRO FILODRAMMATICI – Via Santa Franca 33 – Piacenza – tel. 0523.315578

Biglietti posto unico euro 5 / ridotto di cortesia euro 1

Prevendita presso la biglietteria di Teatro Gioco Vita in via San Siro 9 (apertura dal martedì al venerdì ore 10-16); la sera dello spettacolo la biglietteria è attiva al Teatro Filodrammatici dalle ore 19.30.

TEATRO GIOCO VITA – via San Siro, 9 – 29121 Piacenza

tel. 0523.315578 info@teatrogiocovita.it