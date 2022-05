Il 29 maggio alla cripta della Cattedrale di Piacenza concerto dei Disinvolti

Domenica 29 maggio alle ore 21.00 presso la cripta della Cattedrale di Piacenza, è in programma il concerto dei Disinvolti, tre voci e due strumenti che porteranno alcuni brani del testo biblico del Cantico dei Cantici.

Attribuito a Re Salomone ma con tutta probabilità composto da un poeta anonimo intorno al IV secolo a.C., il «Cantico dei Cantici» rappresenta un’incredibile peculiarità all’interno del corpus biblico: non tratta infatti di Legge, di Conoscenza o del rapporto la Divinità, ma è un dialogo sensuale e passionale tra due amanti.

Molte parole si sono spese intorno all’interpretazione di questo testo pervaso da metafore e similitudini innegabilmente erotiche: per gli Ebrei è l’allegoria del rapporto tra Dio e Israele, per i Cristiani rappresenta l’amore di Gesù per la Chiesa, sua sposa. Ma nella musica sacra questo particolarissimo testo si veste di un ulteriore significato: la sposa diventa la Santa Madre, cui calzano perfettamente tutti gli attributi che prima erano destinati all’amata (pulchra, speciosa, columba, amica, sponsa). Si tratta di un costume antichissimo: nella Liturgia delle Ore (ispirata alla Regola di San Benedetto del 540) le antifone nei Vespri dedicati alla Beata Vergine sono infatti desunte dal testo del Cantico dei Cantici.

Musiche di Claudio Monteverdi, Giovanni Rovetta, Orazio Tarditi, Ignazio Donati, Giulio Cesare Monteverdi.

Verranno inoltre eseguite pagine musicali estratte dall’archivio della Cattedrale di Piacenza.

Il concerto avrà luogo nella cripta della Cattedrale.

I Disinvolti

Massimo Altieri – tenore primo

Massimo Lombardi – tenore secondo / direzione

Guglielmo Buonsanti – basso

Noelia Reverte Reche – viola da gamba

Marco Saccardin – tiorba

Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Sarà obbligatorio indossare la mascherina FFP2.

