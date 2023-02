Schianto a Rottofreno, il dolore per la perdita di Davide: “Mancherà la tua carica bestiale, porta il tuo sorriso lassù”

“Non ci posso credere. Ci eravamo persi di vista per motivi personali ma 3 mesi fa ci siamo incontrati di nuovo ed è stato come se ci vedessimo ogni giorno: tu con una carica bestiale ed ora non riesco crederci che tu non sia più con noi”. E’ uno dei tantissimi messaggi che in queste ore stanno invadendo la bacheca social di Davide Cecere, il 28enne di Nibbiano deceduto nell’incidente stradale avvenuto ieri lungo la via Emilia Pavese, all’altezza di località Cattagnina, nei pressi di Rottofreno. Uno schianto frontale che non ha lasciato scampo al giovane: ferita, ma non in pericolo di vita, la donna al volante dell’altra vettura.

Sono ancora in corso i rilievi per cercare di capire l’esatta dinamica dei fatti.

Davide amava la compagnia e la musica, non a caso lavorava come barista mentre le foto pubblicate sui social non lo mostrano mai da solo, alternate da locandine di concerti e feste. Non a caso Sabrina scrive: “Ora porta il tuo bel sorriso e la tua coinvolgente gioia anche lassù… Ciao Bradi, vivrai sempre nei nostri cuori”.