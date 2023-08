Travolti da un’auto impazzita a New York, Matteo e Giulia operati d’urgenza: erano in viaggio di nozze

Sono stati operati d’urgenza Matteo Maria Maj e Giulia Gardani, i due piacentini travolti dall’auto impazzita a New York domenica scorsa. I due concittadini sono stati travolti da una donna di 29 anni, pare con problemi psichiatrici, la quale parrebbe aver deliberatamente attraversato un incrocio nonostante il semaforo rosso.

Ancora da capire il motivo del gesto. Matteo e Giulia erano negli Stati Uniti per il loro viaggio di nozze. Dopo essere stati operati, entrambi sarebbero ora coscienti. Giulia, in particolare, ha riportato le ferite più gravi e, secondo i primi referti medici, l’attenderebbe almeno un mese di ricovero.

La donna al volante è stata esaminata per problemi di salute mentale. Secondo la polizia, non sembra che fosse in stato di ebbrezza e la collisione non sembra intenzionale o legata al terrorismo.