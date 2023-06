Il Fiorenzuola sigilla la difesa con Potop: rinnovo fino al 2025

Fiorenzuola Calcio comunica di aver concluso l’operazione per il rinnovo del contratto del proprio tesserato Simone Potop fino al 30/06/2025. Il difensore classe 2000 prolunga quindi di un’ulteriore stagione rispetto al precedente accordo il legame che lo vedrà indossare la maglia rossonera.

Arrivato in rossonero nella stagione 2020/2021, culminata con la promozione dalla Serie D alla Serie C, Potop ha finora totalizzato 70 presenze in 3 annate sportive rossonere, di cui 51 tra Serie C e Coppa Italia Serie C, dimostrandosi giocatore funzionale sia nel ruolo di difensore centrale che in adattamento da esterno basso difensivo, con una continua crescita di rendimento.

ASCOLTA RADIO SOUND, LA RADIO DI PIACENZA