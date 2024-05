Il Fol in Fest 2024 indaga l’Intelligenza Artificiale con Piergiorgio Odifreddi, convegno venerdì 17 maggio all’Università Cattolica

Il Fol in Fest 2024 indaga l’Intelligenza Artificiale che ha fatto il suo ingresso prepotente nella vita di tutti i giorni, creando aspettative ma anche timori. Per comprendere meglio questa straordinaria opportunità, il Comitato Scientifico del Fol in Fest ha invitato a Piacenza il matematico, saggista, storico della scienza e divulgatore scientifico Piergiorgio Odifreddi. L’atteso incontro, organizzato dal Fol in Fest, il festival della montagna promosso dai comuni di Alta Val Tidone, Ferriere, Morfasso e Ottone, è in programma venerdì 17 maggio, alle ore 18.00 nella sala convegni Diana dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Il Fol in Fest 2024, il Presidente del Comitato

“Il dibattito sull’Intelligenza Artificiale è diventato quanto mai di attualità – commenta Massimo Polledri, presidente del comitato Fol in Fest – anche se lo studio dell’approccio e del rapporto tra uomo e macchine risale alla notte dei tempi. Le macchine hanno sempre cambiato la storia dell’uomo, pensiamo all’aratro, al telaio generando ferite ma anche progresso. Ci aiuterà a capire uno dei maggiori esperti e studiosi in materia quali il Professor Piergiorgio Odifreddi, famoso matematico e filosofo della scienza. Aprirà la lezione magistrale il Professor Angelo Manfredini, Direttore della sede di Piacenza del Sacro Cuore e padrone di casa”.

Il Fol in Fest 2024 il responsabile del comitato organizzativo

“Ringrazio il comitato scientifico e i Sindaci, oltre che tutti i sostenitori del Fol in Fest – aggiunge Camillo Mozzoni, responsabile del comitato organizzativo – per aver accolto questa proposta di evento, che servirà anche per lanciare l’edizione 2024 della rassegna che, suddivisa come sempre in 4 giorni, si terrà quest’anno alla metà di luglio. Anche la montagna, per molti ambiti, deve rapportarsi in modo diretto con opportunità e criticità del ricorso all’Intelligenza Artificiale. Quindi un tema quanto oggi attuale. La montagna non vuole arrivare seconda”.

Moderatrice della serata sarà Paola Gazzolo, membro del Comitato Scientifico.

I promotori

Il Fol in Fest, promosso come detto da 4 dei Comuni più montani della provincia di Piacenza, è reso possibile dall’intervento di Fondazione di Piacenza e Vigevano, Regione Emilia-Romagna, Allied Group – Gruppo ALS. Tutte le novità sul festival sono consultabili sul sito internet folinfest.it e sui profili social Fol in Fest su Facebook e Instagram.