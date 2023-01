Il Mercato dei Vignaioli Indipendenti lascia Piacenza per Rimini? Consiglio comunale unito: “Eccellenza da salvare, lavorando insieme tra pubblico e privato” – AUDIO

Mercato dei Vini e dei Vignaioli Indipendenti al centro del dibattito in consiglio comunale. Un tema bipartisan sollevato da Patrizia Barbieri per l’opposizione e da Andrea Fossati per il Pd: che lancia un allarme legato alla possibile perdita della manifestazione, una delle più prestigiose all’interno del cartellone di Piacenza Expo.

“E’ da tempo che ci sono timori in merito ad altri enti fieristici che sarebbero interessati a ottenere questa manifestazione: ora sembra che entro la fine del mese l’esposizione potrebbe trasferirsi a Rimini”, chiosa Patrizia Barbieri. “Già perché il presidente della Fiera di Rimini (Lorenzo Cagnoni) sta tentando di rinnovare il proprio ente, ragionando su integrazioni di fiere massicce. Ora, sappiamo quanto le istituzioni e soggetti privati partecipino alla vita dell’ente fieristico, insieme, con uno sforzo corale: il Comune, la Regione, Confindustria, Camera di Commercio, insomma c’è stato un grande lavoro. Sarebbe importante dunque che la Regione intervenisse a difendere il nostro distretto fieristico. Non vorrei che prevalesse la logica del più forte, con soggetti che vanno a catturare piccole realtà che funzionano e che sono un fiore all’occhiello. La Regione dovrebbe fare uno sforzo ulteriore facendo in modo che Rimini facesse la propria politica industriale lasciando stare ciò funziona negli altri territori”.

Sullo stesso tema interviene anche Andrea Fossati del Pd: “L’ultima edizione ha visto una crescita del 20% rispetto all’anno precedente. La federazione dei vignaioli indipendenti sta pensando se sia il caso di restare a Piacenza o meno, e se la nostra provincia dovesse perdere questa eccellenza sarebbe un duro colpo: dobbiamo sederci insieme intorno a un tavolo, fare squadra e lavorare affinché la manifestazione resti a Piacenza”.