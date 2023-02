Prosegue il 9 febbraio a Piacenza il percorso “Il sogno del Concilio. A 60 anni dal Vaticano II”

Prosegue a Piacenza il percorso “Il sogno del Concilio. A 60 anni dal Vaticano II”. Giovedì 9 febbraio alle ore 18 nella chiesa del monastero delle Carmelitane Scalze in via Spinazzi la prof.ssa Silvia Manzi, insegnante di lettere all’Istituto Mattei di Fiorenzuola, interviene sul tema “Gli anni del Concilio a Piacenza”. È suo l’omonimo libro pubblicato alcuni anni fa dalla Nuova Editrice Berti.

Con lei intervengono le monache carmelitane suor Maria Agnese del Preziosissimo Sangue e suor Antonella Teresa Sincletica della Carità di Cristo che racconteranno come il Concilio ha cambiato l’esperienza della clausura.

Suor Maria Agnese del Preziosissimo Sangue, al secolo Maria Luisa Castignola, è originaria di Ponte dell’Olio. Diplomata come segretaria d’azienda, ha lavorato come impiegata. È entrata nel 1964 al Carmelo, dove è stata priora per 21 anni.

Suor Antonella Teresa Sincletica della Carità di Cristo, al secolo Antonella Bernini, è originaria di Borgonovo. Perito tecnico commerciale e laureata in economia e gestione d’azienda, ha lavorato come operatrice alla Caritas diocesana e al Consorzio di Cooperative Sociali Sol.Co. è entrata al Carmelo nel 14 settembre 2014 e ora è economa della comunità.

Nuovi appuntamenti sono in programma il 16 e il 23 febbraio alle ore 21 al Seminario vescovile di via Scalabrini. L’iniziativa è promossa da Ufficio catechistico e Ufficio scuola della diocesi, Scuola di formazione teologica, Collegio Alberoni e settimanale Il Nuovo Giornale per riflettere oggi sull’eredità del Concilio e farlo così conoscere alle giovani generazioni, nate dopo l’8 dicembre 1965, data che ha segnato la fine dell’assise di 2500 vescovi di tutto il mondo a Roma.