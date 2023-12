Il Valore della sostenibilità, torna il secondo workshop promosso dall’Università Cattolicadel Sacro Cuore

Il Valore della sostenibilità, è in programma venerdì 15 dicembre, al centro congressi Carlo Mazzocchi dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Piacenza, la seconda edizione del workshop. Organizzato dal docente Riccardo Torelli e da Anna Maria Fellegara, preside della facoltà di Economia e Giurisprudenza, il workshop convoglierà in Cattolica una settantina di accademici provenienti da tutta Italia, ma anche dall’estero.

Il Valore della sostenibilità la giornata

La giornata si aprirà con i saluti di Angelo Manfredini, direttore della Sede di Piacenza Cremona, Enrico Bellino, professore ordinario di Economia Politica della Cattolica, e di Anna Maria Fellegara.

Il Valore della sostenibilità i protagonisti

L’appuntamento sarà articolato in sessioni parallele, ma sarà avviato da una sessione plenaria in cui interverrà Sumit Lodhia, Professor of Accounting in UniSA Business, University of South Australia, sul tema “Qualitative Research in Sustainability Accounting and Reporting”, il quale dialogherà con Laura Corazza e Riccardo Torelli. Successivamente, dalle 10.30 alle 12.30, si terranno le sessioni parallele, a cui prenderanno parte gli ospiti: “Fast Track” in aula 22, modera Riccardo Torelli; “Corporate Sustainability” in aula 23, modera Anna Maria Fellegara; “Environmental Management” in aula 24, modera Veronica Tibiletti; “Ethics and Innovation” in aula 25, modera Marco Maria Mattei.

Gli appuntamenti

Dopo il light lunch nel foyer dell’auditorium, il pomeriggio comincerà alle 13.30 con la sessione plenaria al centro Mazzocchi, dove interverranno Stefan Schaltegger, Professor of Sustainability Management, Leuphana University, Lüneburg, Germany, che parlerà di “Sustainability Management Accounting: a Multi-Level Perspective”, e Alessandro Lai, Professore Ordinario di Economia Aziendale, UNIVR e Presidente della Fondazione O.I.B.R. ETS. Il suo intervento avrà per titolo “Interconnections Between Financial Accounting and Sustainability Accounting.

Dalle 15 alle 17 si terranno le quattro sessioni parallele: “Corporate Esg Practices” in aula 22, modera Francesco De Luca; “Corporate responsibility and Social impact” in aula 23, modera Lorenzo Dal Maso; “Sustainability Reporting” in aula 24, modera Monica Veneziani; “Sustainability strategy” in aula 25, modera Daniele Cerrato.