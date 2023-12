Serie A2 – L’Assigeco viaggia verso Cividale in cerca del terzo successo consecutivo – AUDIO

Le due vittorie casalinghe contro Udine e Cento hanno dato un’importante iniezione di fiducia all’UCC Assigeco Piacenza in questo inizio di girone di ritorno. Per la quindicesima giornata di campionato i biancorossoblu tornano “on the road” direzione Friuli-Venezia Giulia per il match contro la UEB Gesteco Cividale, in programma sabato sera alle ore 20:00. Sarà una partita estremamente importante per Sabatini e compagni, alla ricerca della seconda vittoria stagionale in trasferta, e volenterosi di confermare il risultato del match d’andata con una prestazione sulla falsariga di quella della scorsa settimana contro Cento.

Le parole di Filoni ai microfoni di Radio Sound

Il punto su Cividale

La vittoria esterna sul parquet di Chiusi ha rilanciato dopo cinque sconfitte consecutive la UEB Gesteco Cividale, attualmente nona in classifica con un record di 4 vittorie e 10 sconfitte. La formazione di coach Pillastrini può contare su uno starting five di assoluta qualità a partire dal playmaker Eugenio Rota, capitano e unico ex di giornata, che va a comporre il backcourt titolare con Vincent Cole, guardia a stelle e strisce arrivata a stagione in corso, e Lucio Redivo, principale bocca di fuoco gialloblù. L’ala grande della squadra è Giacomo Dell’Agnello, un lungo estremamente versatile, mentre a completare il quintetto è il pivot di 212 cm Matteo Berti, nelle ultime due stagioni a Cento. Dalla panchina escono il lungo classe 2000 Gabriele Miani, Martino Mastellari, tiratore mortifero da oltre l’arco, e le giovani promesse Leonardo Marangon, Nicolò Isotta e Giacomo Furin.