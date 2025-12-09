Imu, entro il 16 dicembre il saldo 2025: Confedilizia e Banca di Piacenza informano i cittadini

In vista della scadenza di martedì 16 dicembre p.v., ultimo giorno per effettuare il pagamento del saldo dell’Imu dovuta per il 2025, la Confedilizia di Piacenza, in collaborazione con la Banca di Piacenza (che, oltre ad aver pubblicato l’apposita informativa sul proprio sito, www.bancadipiacenza.it, mette a disposizione i propri sportelli per i pagamenti), diffonde una specifica guida con tutte le istruzioni sul tributo (base imponibile, aliquote, come e quando si paga, ecc..) e il prospetto con le aliquote fissate dal Comune di Piacenza.

L’obbligo per i Comuni

Da quest’anno i Comuni hanno dovuto obbligatoriamente redigere la delibera di approvazione delle aliquote Imu tramite l’elaborazione di un Prospetto informatico (ex art. 1, commi 756 e 757, della legge 160/2019), che andava pubblicato sul sito del Ministero dell’economia e delle finanze entro lo scorso 28 ottobre, pena la non validità della delibera emanata e l’applicazione delle aliquote ordinarie di base previste dalla legge.

In riferimento al Comune di Piacenza – che ha ottemperato regolarmente agli obblighi suesposti – si ricorda che l’aliquota agevolata (ridotta al 4,9 per mille) prevista per gli immobili locati con contratti a canone concordato, in particolare quelli a studenti universitari (art. 5 comma 3 legge 431/’98) e quelli agevolati (art. 2 comma 3 legge 431/’98, c.d. 3+2) con residenza del conduttore, dal 2025 è stata estesa anche alle eventuali pertinenze locate unitamente all’appartamento.

La comunicazione e le scadenze

Inoltre si rammenta che, sempre da quest’anno in poi, la comunicazione obbligatoria da farsi al Comune di Piacenza per poter usufruire di tale aliquota agevolata non dovrà più essere fatta entro la data del saldo dell’imposta di dicembre (come era in precedenza) ma entro il 30 giugno dell’anno successivo (per chi aveva i requisiti per usufruirne già nel 2025 il termine ultimo per tale comunicazione sarà dunque il 30 giugno 2026).

Infine si anticipa che nei giorni scorsi è stato pubblicato sul sito del Dipartimento delle finanze del Mef il decreto 6.11.2025, che integra il decreto 6.9.2024 che a sua volta ha integrato il decreto 7.7.2023 concernente l’individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria, in base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote Imu.

Il nuovo decreto

Con il nuovo decreto – emanato in considerazione delle esigenze emerse nel corso del primo anno di applicazione obbligatoria del Prospetto informatico – è stato riapprovato l’Allegato A, dal cui nuovo testo risulta che sono state ampliate le fattispecie in merito alle quali i Comuni potranno prevedere, a decorrere dall’anno d’imposta 2026, aliquote diversificate.

Il servizio assistenza

Presso la sede della Confedilizia di Piacenza (Via Del Tempio 27-29 – Piazzetta della Prefettura, tel. 0523.327273. Uffici aperti dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00, lunedì, mercoledì e venerdì anche dalle 16.00 alle 18.00; e-mail: info@confediliziapiacenza.it; sito Internet: www.confediliziapiacenza.it) è istituito un apposito servizio di assistenza e consulenza per il pagamento del tributo. In particolare, gli uffici dell’Associazione forniranno informazioni sulle aliquote e le detrazioni dei vari Comuni, effettueranno il calcolo delle imposte dovute e daranno supporto nella compilazione dei modelli di versamento.

