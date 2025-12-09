Logistica Rinascente, internalizzati 130 lavoratori. Cgil: “Grande soddisfazione, escono dall’incertezza degli appalti”

“Sono 130 le lavoratrici e i lavoratori dello stabilimento di via Lombardia a Piacenza, per anni alle dipendenze della cooperativa Confezioni Sarmatesi, che dal 1° gennaio saranno assunti direttamente dalla committenza, la joint venture tra Gruppo Di Martino e Rinascente. Un passaggio storico che segna la fine della precarietà legata al sistema degli appalti e l’ingresso in un rapporto di lavoro stabile e pienamente riconosciuto”.

Con queste parole la Filt Cgil di Piacenza esprime grande soddisfazione per il risultato ottenuto, frutto di mesi di confronto e trattativa con la committenza: “Si tratta di una grande vittoria delle lavoratrici e dei lavoratori, che escono dall’incertezza degli appalti per approdare alla certezza di un datore di lavoro diretto“»“, sottolinea il sindacato.

L’accordo prevede che, con l’internalizzazione, venga mantenuto il trattamento economico, applicando il CCNL Trasporto merci e Logistica, contratto di riferimento del settore.

«Un passaggio che dà dignità e prospettiva a queste persone – conclude la Filt Cgil – e che conferma come la contrattazione sindacale, quando è determinata e costruita insieme ai lavoratori, possa portare risultati concreti in termini di stabilità e qualità del lavoro».

