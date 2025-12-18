Ruba un’auto e scatta l’inseguimento: in fuga in tangenziale contromano, bloccato e arrestato dai carabinieri

Ruba un’auto e fugge, scatta l’inseguimento: il ladro imbocca la tangenziale contromano. Alla fine esce di strada e i carabinieri lo arrestano.

I fatti

Tutto era iniziato in via Colombo. Un uomo si è fermato per prelevare al bancomat e ha lasciato la vettura accesa con le chiavi nel quadro. Un malintenzionato ne ha approfittato: si è messo al volante ed è fuggito. La vittima del furto ha subito allertato i soccorsi e i carabinieri si sono messi immediatamente sulle tracce del fuggitivo.

L’inseguimento

Una pattuglia della Radiomobile ha intercettato il mezzo rubato dopo circa dieci minuti in via Pastore, dando avvio all’inseguimento. Il fuggitivo ha percorso via Farnesiana e si è immesso in tangenziale contromano a velocità elevatissima. Il fuggitivo ha lasciato la tangenziale e ha imboccato Strada Caorsana per poi proseguire tra varie strade secondarie arrivando fino a Mortizza.

L’arresto

Il fuggitivo, a un certo punto, è uscito di strada. I militari lo hanno bloccato e lo hanno arrestato.

