Banca di Piacenza, inaugurata una nuova filiale in via Conciliazione: “Segnale di radicamento sul territorio”

E’ stata inaugurata ufficialmente, questa mattina, l’Agenzia 3 della Banca di Piacenza aperta alla Farnesiana in via Conciliazione, in un locale totalmente nuovo. La filiale si sviluppa su una superficie di 300 metri quadrati in una unità immobiliare di proprietà. E’ stata progettata dall’arch. Carlo Ponzini e realizzata dall’Impresa Casotti con il coordinamento dell’Ufficio tecnico della Banca, retto dall’ing. Roberto Tagliaferri.

Amministratori e Sindaci del popolare Istituto di credito sono stati accolti dal direttore dell’Agenzia Francesco Tosi. Dopo la benedizione dei locali impartita dal parroco del Corpus Domini don Giovanni Cacchioli, il presidente del Cda Giuseppe Nenna ha sottolineato «la fortuna di Piacenza di avere una banca di territorio, sempre più vicina alla gente. Mentre le altre chiudono, noi apriamo. Ed è un altro segno tangibile del nostro radicamento nel territorio».

Il presidente esecutivo Corrado Sforza Fogliani ha dal canto suo ricordato la svolta che ha rappresentato l’introduzione, nel 1993, del testo unico bancario per lo sviluppo degli istituti di credito, legge che ha liberalizzato un mercato dove in precedenza aprire filiali comportava procedure lunghe e complicate. «Le banche di territorio – ha spiegato il presidente Sforza – ci hanno guadagnato due volte dalla liberalizzazione, perché hanno avuto la possibilità di espandersi e hanno dimostrato una flessibilità che le grosse banche non hanno. Altri ci invidiano la presenza della banca locale, perché dove c’è i tassi sono più bassi per l’azione che essa svolge nel garantire la concorrenza. Noi continueremo a fare il nostro dovere, con il personale che tutti ci invidiano e con la moralità nella gestione dei clienti che ci contraddistingue».

Rinnovata l’offerta dei servizi. Lo sportello è infatti dotato – oltre al bancomat esterno per prelievi e ricariche – di un’area self service in cui possono essere svolte, anche fuori dall’orario di lavoro, le principali operazioni, tra cui i versamenti contanti e versamenti assegni. Sono presenti il servizio cassette di sicurezza e diversi spazi per le attività specifiche di consulenza per privati ed imprese. Particolare cura è stata posta all’uso di materiali e impianti tecnologici per il contenimento energetico e lo spreco ambientale. All’esterno sono disponibili alcuni spazi per il parcheggio delle auto della clientela.