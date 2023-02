Incendio nella notte a San Bonico, in fiamme il tetto di una villa: notte di lavoro per i vigili del fuoco – FOTO

Notte di lavoro per i vigili del fuoco a San Bonico. Poco prima delle due alcuni residenti hanno chiamato il 115 segnalando un incendio divampato sul tetto di una villetta. Sul posto sono intervenuti i pompieri di Piacenza e Fiorenzuola che hanno tempestivamente circoscritto il rogo impedendo che le fiamme divorassero l’intero edificio. Sono state necessarie un paio d’ore per estinguere definitivamente l’incendio. I danni sono molto pesanti, fortunatamente pare che nessuno sia rimasto ferito o intossicato. Ancora da chiarire le cause: non è da escludere un malfunzionamento alla canna fumaria.