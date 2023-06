Incendio in un campo di Castel San Giovanni, intervengono i vigili del fuoco. I fatti sono accaduti ieri. Per motivi da chiarire, un gruppo di rotoballe ammucchiato in un campo ha improvvisamente preso fuoco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato il rogo prima che le fiamme si potessero estendere ad altre zone del terreno. Nessuno fortunatamente è rimasto ferito o intossicato.