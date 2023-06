Bimbo di 10 anni investito da un’auto mentre viaggia in bicicletta

Investito da un’auto mentre viaggia in bicicletta, ferito un bimbo di 10 anni. I fatti sono accaduti ieri a Podenzano. Il bimbo stava affrontando l’incrocio tra via Di Vittorio e via Cervi quando una vettura condotta da un uomo lo ha colpito.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 che dopo aver prestato le prime cure del caso al piccolo lo hanno condotto all’ospedale di Piacenza. Fortunatamente non ha riportato gravi ferite. Sul luogo del sinistro anche la polizia locale per i rilievi del caso.