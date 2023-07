Rogo questa mattina nei pressi del cimitero di Carpaneto. Intorno alle 5 fumo e fiamme sono scaturite da un container nei pressi del camposanto. Subito i residenti hanno chiamato il 115. I vigili del fuoco sono intervenuti in pochi minuti e hanno estinto il rogo. Ancora da chiarire le cause che hanno causato l’incendio. Nessuno fortunatamente è rimasto ferito o intossicato. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi del caso.