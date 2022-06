Incendio in un’azienda agricola nei pressi di Fiorenzuola, i vigili del fuoco salvano il bestiame

Fiamme in un’azienda agricola di Baselica Duce, frazione di Fiorenzuola. I fatti sono accaduti ieri. Decine e decine di rotoballe hanno preso fuoco: le fiamme hanno iniziato a diffonderai velocemente costringendo i vigili del fuoco a lavorare alacremente per evitare il peggio: a pochi metri di distanza, infatti, si trovava un recinto ospitante capi di bestiame, ma i pompieri sono riusciti a impedire che il rogo potesse coinvolgere gli animali. Sulle cause dell’incendio sono in corso accertamenti.