Tennistavolo – A Riccione la Teco Corte Auto festeggia tre titoli italiani

Grande risultato per la Teco Corte Auto che festeggia la conquista di tre titoli italiani grazie ad Arianna Barani e Valentina Roncallo. Agli Italiani Assoluti di seconda categoria a Rimini il club magiostrino ha fatto il pieno di successi. Nella gara di singolare la vittoria è andata a Roncallo che ha superato in finale per 3-1 proprio la compagna di squadra Barani.

Valentina ha conquistato anche il titolo nel doppio in coppia con Jamila Laurenti, a sua volta ex Cortemaggiore, mentre Arianna ha festeggiato la vittoria nel doppio misto insieme ad Alessandro Baciocchi (Castelgoffredo).

Sottolinea la società Teco Corte Auto

“Dopo tanta sfortuna un finale di stagione davvero importante che porta il medagliere del club a quota 29 titoli italiani, nelle prime tre posizioni a livello nazionale. Ai tre ori e un argento ottenuti a Riccione si aggiunge poi il bronzo di Pietro Calarco nel doppio misto di quarta categoria”.

La Teco-Foodlab batte Imola e festeggia la promozione in C-1

Dopo i titoli italiani ottenuti agli Assoluti di seconda categoria a Riccione, arrivano altre soddisfazioni per il club di tennistavolo di Cortemaggiore: la Teco Foodlab ha infatti ottenuto la promozione in serie C1 al termine dei play off. I giovani Pietro Calarco e Dylan Baroni, con l’esperto Davide Minardi, hanno superato Imola con il punteggio di 5-2 conquistando una bella e meritata promozione.

TECO FOODLAB – IMOLA 5-2

ZAMBONINI – CALARCO 0-3 2-11/5-11/4-11

TECI – MINARDI 2-3 7-11/11-8/11-8/3-11/7-11

COLOMBI – BARONI 2-3 11-9 / 5-11/ 1-4 / 6-11 / 10-12

TECI – CALARCO 0-3 6-11/8-11/5-11

ZAMBONINI – BARONI 3-2 5-11/11-9/8-11/11-6 11-9

COLOMBI – MINARDI 3-1 4-11/11-2/11-7/11-5

TECI – BARONI 1-3 4-11/7-11/11-5/5-11

E nel prossimo fine settimana (sabato 11 e domenica 12 giugno) Cortemaggiore ospiterà i campionati regionali: in palio i titoli di singolo, doppio e doppio misto di sesta e quinta categoria.