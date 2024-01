I vigili del fuoco sono intervenuti a Borgotrebbia per un incendio scaturito nel sottotetto di un’abitazione. I pompieri sono entrati in azione con autopompa, autoscala, autobotte e carro aria. I danni alla struttura sono ingenti, fortunatamente non si registrano feriti o intossicati.

Ancora da accertare le cause che hanno scatenato il rogo.