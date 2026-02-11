Incendio nello scantinato di un bar a Bettola, intossicato il titolare del locale: intervengono i vigili del fuoco – FOTO

Momenti di paura a Bettola, dove nella giornata di oggi si è sviluppato un incendio nello scantinato di un bar. Secondo le prime ricostruzioni, all’origine del rogo ci sarebbe stato un malfunzionamento di una stufa a legna presente nei locali sotterranei.

Ad accorgersi per primo della situazione è stato il proprietario dell’attività, che ha tentato di spegnere le fiamme prima dell’arrivo dei soccorsi. Nel tentativo di domare l’incendio, l’uomo è rimasto lievemente intossicato dal fumo, rendendo necessario l’intervento dei sanitari.

Sul posto sono giunte tre squadre dei vigili del fuoco, impegnate nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area. A destare particolare preoccupazione è stata la presenza di due bombole di GPL nelle vicinanze, che avrebbero potuto aggravare ulteriormente la situazione. Fortunatamente, grazie al tempestivo intervento dei pompieri, è stato possibile evitare conseguenze più gravi.

Le fiamme e il fumo hanno provocato danni alla struttura del locale e hanno interessato anche un negozio adiacente, causando disagi e danni materiali ancora in fase di valutazione.

