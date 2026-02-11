Referendum sulla giustizia, il ministro Carlo Nordio a Piacenza il 17 febbraio: incontro in Sant’Ilario

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio sarà a Piacenza lunedì 17 febbraio per un appuntamento pubblico dedicato al tema della riforma della giustizia.

L’incontro, dal titolo “Le ragioni del sì”, si terrà alle ore 18 presso l’Auditorium Sant’Ilario e vedrà la partecipazione anche del ministro piacentino per gli Affari Europei Tommaso Foti e dell’avvocato Mauro Paladino, vicepresidente della Scuola Superiore della Magistratura e membro del comitato “Sì alla Riforma”.

L’evento sarà l’occasione per approfondire i contenuti della riforma e le motivazioni che sostengono la campagna per il “sì”, attraverso il confronto tra rappresentanti istituzionali e figure di rilievo del mondo giuridico.

