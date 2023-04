Perde il controllo dell’auto ed esce di strada, 25enne ferito. Incidente tra i boschi di Travo: ferito un ciclista 50enne

Perde il controllo dell’auto ed esce di strada, 25enne ferito. Incidente tra i boschi di Travo: ferito un ciclista .

50enneDue gravi incidenti in questo fine settimana. Nella tarda serata di oggi, domenica 23 aprile, un ragazzo di 25enne ha perso il controllo dell’auto e ha terminato la propria corsa in un campo adiacente alla carreggiata. E’ successo a Vallarsa, frazione di Borgonovo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno liberato il ragazzo dall’abitacolo accartocciato e lo hanno affidato alle cure del 118. I sanitari hanno disposto il trasporto al pronto soccorso di Parma in eliambulanza.

Soccorsi in azione anche nella zona di Travo. Un uomo di 50 anni stava percorrendo un sentiero in sella alla propria mountain bike tra i boschi del monte Denavolo. Improvvisamente avrebbe perso il controllo del mezzo ed è caduto rovinosamente. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118: le condizioni del ferito non sono gravi.