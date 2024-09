Spots Day 2024, in Piazza Cavalli sabato 7 settembre, prove gratuite di tennis e ginnastica artistica. Ospite Enrico Casella tecnico delle Fate Azzurre, argento alle Olimpiadi di Parigi- AUDIO

Spots Day 2024, Sabato 7 settembre, dalle ore 15:30 alle 19:00 la splendida cornice di Piazza Cavalli si trasformerà in un’arena sportiva a cielo aperto, dedicata a tutti i bambini/e e ragazzi/e dai 3 ai 16 anni. Un pomeriggio dove i giovani potranno provare gratuitamente tennis e ginnastica artistica, guidati da veri campioni.

Spots Day 2024, L’evento

“Un evento che nasce dalla sinergia tra due realtà sportive molto note a Piacenza – anticipa Lorenzo Garberi maestro di tennis del Tennis Club Borgotrebbia – si tratta di Acrobatic Fitness e Tennis Club Borgotrebbia l’obiettivo è quello di far conoscere alla nostra città e ai ragazzi che si arriveranno in Piazza Cavalli in questa giornata, queste due meravigliose realtà sportive di Tennis e Ginnastica artistica”.

Audio intervista a Lorenzo Garberi a Radio Sound

La giornata con i tecnici di Acrobatic Fitness e del Tennis Club Borgotrebbia. Ospite l’allenatore olimpico Enrico Casella

“La giornata avrà come riferimento tre slot – indica Garberi – alle ore 16,00, allle 17,00 e alle 18. Saranno aperte le iscrizioni per i bambini e i ragazzi dai 3 ai 16 anni. In questi 60 minuti i partecipanti potranno giocare a tennis e potranno conoscere la ginnastica artistica”.

A disposizione dei partecipanti, il tecnico della nazionale femminile di ginnastica artistica Enrico Casella, allenatore delle “Fate Azzurre” della Ginnastica Artistica Femminile Azzurra argento a Parigi 2024, insieme ai tecnici Acrobatic e alla squadra di ginnastica artistica di Serie A1 Acrobatic Fitness Giorgia Castoldi e Syria Britti di Piacenza, Nadia Prandelli, Alessia Marena, Sofia Vitali e in prestito dalla società BRIXIA Camilla Ferrari. Per il tennis i tecnici del tennis Club Borgotrebbia di Serie A2

“Un ringraziamento speciale va fatto a Lorenzo Marchi – spiega Garberi – che con la Fornaroli Polimeri si dimostra sempre disponibile nell’organizzazione di eventi sportivi che riguardano i ragazzi”.

Tennis Club Borgotrebbia una stagione importante

“Per il Tennis Club Borgotrebbia è stata una stagione in cui abbiamo raggiunto in traguardo abbasstanza inaspettato – racconta Garberi – siamo saliti in serie A2 con un ottimo risultato, con una grande prestazione dei due ragazzi del vivaio Galazzetti e Sartori che hanno dimostrato grande determinazione, sabato saranno ahce loro in Piazza Cavalli”.

L’importanza dell’approccio allo sport

“L’attività sportiva è importante per i bambini ed i ragazzi – indica Garberi – sia per la salute ma anche motivo di aggregazione, dove i ragazzi possono creare dei rapporti e contemporaneamente potersi appassionare ad uno sport che può anche svilupparsi in futuro.

Sports day 2024 e Radio Sound Insieme

In questa occasione unica per vivere da protagonisti con tutte le emozione dello sport, e magari scoprire una nuova passione, Radio Sound animerà il pomeriggio e ci saranno anche collegamenti in diretta.

Informazioni

Per avere tutte le informazioni è possibile contattare Acrobatic Fitness allo 0523 452649, tutti i partecipanti riceveranno gadget sportivo in omaggio.