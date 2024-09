Festa della Torta Spisigona di Gragnano, 30esima edizione dal 6 all’8 settembre. Ghezzi: “Compleanno importante” – AUDIO

Festa della Torta Spisigona di Gragnano, 30esima edizione dal 6 all’8 settembre. Un compleanno speciale tra Stand gastronomici, anche per celiaci, eventi e danze.

Un compleanno importante – commenta Giuseppe Ghezzi Presidente della Pro Loco di Gragnano – infatti abbiamo messo in campo diversi eventi e diverse opportunità da venerdì a domenica, giornata che vede la novità del pranzo benefico. Come Pro Loco abbiamo chiesto di diventare “Sagra di Qualità”, quindi avremo nei tre giorni degli ispettori che verranno a verificare le strutture, la festa e in particolare la nostra torta.

Il Programma