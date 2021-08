Incidente stradale in provincia di Parma: perde la vita Omar Beji, ex giocatore del settore giovanile del Piacenza

In un gravissimo incidente stradale avvenuto questa mattina 16 agosto a Parola, in provincia di Parma, sono morti due giovani. Uno dei due deceduti è Omar Beji, ventenne di Fidenza ex capitano della Berretti del Piacenza. Stando alle ricostruzioni riportate da Parma Today, l’auto su cui viaggiavano i quattro ragazzi (gli altri due sono feriti gravemente) si è schiantata contro la colonna di un cancello.

Dopo cinque anni con la maglia del Piacenza, Beji era stato ceduto al Borgo San Donnino.

Le parole del Piacenza calcio

Il Presidente Pighi, i soci Polenghi e Rigolli, il Direttore Generale Marco Scianó, tutto il CdA e i tesserati del Piacenza Calcio esprimono il proprio cordoglio per la prematura scomparsa di Omar Beji, ex giocatore del settore giovanile biancorosso. La Società porge sentite condoglianze alla famiglia in questo momento di forte dolore.