“Il voto di pochi”, lunedì 15 dicembre incontro organizzato dal Pd con De Micheli e Fornaro

Dall’analisi dei flussi di voto alle ultime regionali al confronto sulle prospettive delle elezioni politiche nazionali del prossimo anno, alle quali l’area riformista di Centrosinistra dovrà presentarsi unita ed efficace nelle proposte e nella credibilità politica.
Questi gli obiettivi della serata che, lunedì 15 alle 21, vedrà un confronto tra Paola De Micheli, parlamentare piacentina ed ex ministra, e l’on. Federico Fornaro, introdotti da Giovanni Diamanti, presidente di YouTrend, che offrirà un quadro aggiornato sugli esiti del consenso emersi nelle scorse settimane.
Sarà un’occasione preziosa per iscritti e simpatizzanti del PD piacentino e provinciale, in un momento storico e politico particolarmente delicato: dalla sempre più consistente diserzione delle urne ai grandi e preoccupanti nodi di politica internazionale che mettono in discussione la stessa tenuta delle democrazie liberali.
L’appuntamento è per lunedì 15 dicembre alle ore 21, presso la sala dello stadio Beltrametti, in Largo Anguissola a Piacenza.