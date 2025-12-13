Incontro di Natale organizzato dalla Lilt il 16 dicembre

La LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori organizza per il giorno 16, alle ore 17.30, presso la Magnana, un incontro di saluto dedicato agli amici e ai volontari dell’associazione. L’occasione sarà anche un momento di condivisione e presentazione dei dati relativi alle attività svolte nel corso del 2025.
