Incontro Ucid con il prof. Luciano Canova il 6 luglio

La Sezione di Piacenza dell’UCID – Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti organizza per mercoledì 6 luglio alle ore 17.45 un incontro con il prof. Luciano Canova, economista e divulgatore scientifico, durante il quale l’autore presenterà la sua ultima pubblicazione dal titolo: “L’elefante invisibile. Come affrontare l’inatteso ed evitare di esserne travolti”.

L’incontro si terrà presso la Libreria Internazionale Romagnosi di Piacenza e sarà aperto al pubblico.

Luciano Canova ha una Laurea e un dottorato in Economia, si occupa di economia sperimentale, di qualità della vita e felicità. Collabora con diverse testate di divulgazione scientifica come lavoce.info, GliStatiGenerali, Infodatablog, IlSole24Ore e ha una passione per la comunicazione scientifica in ambito economico. Responsabile scientifico del progetto AppyMeteo insieme ad Andrea Biancini, insegna economia sperimentale alla Scuola Enrico Mattei e collabora con diverse università. È anche docente di Economia della Felicità sulla piattaforma Oilproject.org.

Per informazioni: UCID Piacenza – tel. 0523/599389