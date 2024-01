In sella a uno scooter senza targa, inseguimento con la polizia locale: bloccato un uomo

Inseguimento a Gariga, bloccato un uomo dopo la tentata fuga. I fatti sono accaduti ieri pomeriggio. Una pattuglia della polizia locale dell’Unione Valnure Valchero si trovava nella zona di Gariga quando ha notato due uomini viaggiare in sella a uno scooter privo di targa. A quel punto gli agenti hanno intimato l’alt ai due i quali, di tutta risposta, hanno accelerato.

Ne è nato così un breve inseguimento terminato pochi metri dopo, all’interno dell’abitato di Gariga. I due uomini, infatti, hanno abbandonato lo scooter e sono fuggiti a piedi in direzioni diverse. Uno dei due si è introdotto all’interno dell’area privata di un’azienda.

A quel punto gli agenti, con la collaborazione degli addetti dell’azienda, sono entrati a loro volta riuscendo a trovare il fuggitivo. Per quest’ultimo è scattata la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale. Non solo. Lo scooter è risultato rubato e per questo motivo l’uomo dovrà rispondere anche di ricettazione. Indagini sono in corso per risalire al complice e al proprietario del mezzo rubato.