“Natale a Bobbio – Lo shopping bobbiese ti manda in vacanza”. I vincitori del concorso

La città di Bobbio ha vissuto un momento di festa con l’epilogo dell’attesissimo concorso “Natale a Bobbio – Lo shopping bobbiese ti manda in vacanza”.

Nonostante il maltempo, l’entusiasmo dei partecipanti e l’atmosfera coinvolgente hanno reso l’estrazione dei vincitori del concorso, un trionfo di l’unità e il sostegno della comunità locale verso il commercio e gli operatori economici del territorio.

L’evento è iniziato intorno alle 17:30 sotto i portici di Piazza Santa Fara, con il Dj set di Lionel e distribuzione di vin brulè, panettone e spumante, creando un’atmosfera festosa e coinvolgente che ha conquistato i presenti.

Concorso “Natale a Bobbio”: estrazione dei premi

Il momento clou è stato senza dubbio alle 19:00, quando sono iniziate le operazioni per l’assegnazione dei premi. La presenza del sindaco di Bobbio, Roberto Pasquali, del direttore di Unione Commercianti, Gianluca Barbieri, e dei rappresentanti dell’Associazione Commercianti ed esercenti della Città di Bobbio ha conferito solennità e importanza a questo atteso momento. , dimostrando Il concorso, concepito per incentivare gli acquisti nei negozi di Bobbio, offriva ben tre viaggi premio, dando ai fortunati vincitori la libertà di pianificare le loro esperienze secondo i loro desideri.

I vincitori del concorso

Federica Manfredi di Bobbio si è aggiudicata il primo premio del valore di € 2.000.

Il secondo premio del valore di € 800,00 è stato assegnato a Caterina Campagnoli.

Infine, il terzo premio è stato conquistato da Daniela Melchi di Bobbio, che ha ricevuto un premio del valore di 300 euro.

La peculiarità di questa iniziativa sta nell’assenza di una destinazione prefissata. Gli organizzatori, in collaborazione con l’agenzia viaggi Le Tre Caravelle, hanno scelto di non vincolare i futuri vincitori ad un luogo o a una data specifica, offrendo invece la possibilità di personalizzare completamente l’esperienza. I fortunati vincitori avranno l’opportunità di decidere dove e quando partire, sfruttando il voucher ricevuto e creando così un viaggio su misura per soddisfare i loro desideri.

Il concorso era promosso dalla Nuova Associazione Commercianti e operatori economici della Città di Bobbio in collaborazione con il Comune di Bobbio e il sostegno di Confocommercio Piacenza e Federmoda Piacenza. Notevole il successo riscosso, grazie alla partecipazione entusiasta dei clienti e degli operatori stessi. Questa celebrazione non solo ha dato ai fortunati vincitori l’opportunità di godersi meritati giorni di vacanza, ma ha anche rappresentato un momento di apprezzamento verso chi, con impegno quotidiano, contribuisce a rendere speciale la vita economica e sociale di Bobbio. Gli organizzatori annunciano che il concorso si rinnoverà anche in occasione del Natale 2024.