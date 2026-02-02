Investe una ciclista e fugge dopo lo schianto, donna ferita e indagini in corso

Grave incidente stradale nella giornata di oggi alla rotatoria tra via Conciliazione e corso Europa. Una donna in sella a una bicicletta è stata investita da un’automobile, riportando ferite serie.
Secondo le prime ricostruzioni, dopo l’impatto il conducente del veicolo coinvolto non si sarebbe fermato a prestare soccorso, allontanandosi prima dell’arrivo dei sanitari. La ciclista è stata assistita dal personale del 118 e trasportata in ospedale in condizioni serie.
Sul posto è intervenuta la polizia locale, che ha avviato le indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e risalire all’identità dell’automobilista fuggito. Al vaglio degli agenti anche eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona e le testimonianze di chi ha assistito all’incidente.