Investe una ciclista e fugge dopo lo schianto, donna ferita e indagini in corso

2 Febbraio 2026 Redazione FG Cronaca Piacenza
Codice della Strada Comandante della Polizia locale di Piacenza

Grave incidente stradale nella giornata di oggi alla rotatoria tra via Conciliazione e corso Europa. Una donna in sella a una bicicletta è stata investita da un’automobile, riportando ferite serie.

Secondo le prime ricostruzioni, dopo l’impatto il conducente del veicolo coinvolto non si sarebbe fermato a prestare soccorso, allontanandosi prima dell’arrivo dei sanitari. La ciclista è stata assistita dal personale del 118 e trasportata in ospedale in condizioni serie.

Sul posto è intervenuta la polizia locale, che ha avviato le indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e risalire all’identità dell’automobilista fuggito. Al vaglio degli agenti anche eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona e le testimonianze di chi ha assistito all’incidente.

Iscriviti per rimanere aggiornato!

Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati.

Ascolta Radio Sound

Radio Sound Logo
Seleziona il canale...
 
Cover