Iren, sciopero venerdì 12 dicembre: “Garantiti i servizi essenziali”

Nella giornata di Venerdì 12 dicembre 2025, è stato proclamato uno sciopero indetto da alcune organizzazioni sindacali dei lavoratori. Tutti i servizi aziendali, compresi il Call Center, il servizio Clienti, i negozi Iren, il Numero Verde, il comparto acqua e servizi idrici, luce gas e servizi potrebbero subire sospensioni o riduzioni.

Nelle ore di sciopero saranno comunque garantiti i servizi essenziali e saranno assicurate le prestazioni indispensabili a tutela della sicurezza, nel rispetto degli accordi applicativi della Legge 146/90, così come modificata dalla Legge n. 83/2000 e successive deliberazioni della Commissione di Garanzia che regolamentano l’esercizio del diritto di sciopero. Le attività riprenderanno regolarmente al termine dello di sciopero con l’adozione di tutte le misure organizzative necessarie a ripristinare la regolarità dei servizi.

Sono esclusi dall’agitazione i servizi di igiene ambientale legati alla raccolta rifiuti, spazzamento, disinfestazione, derattizzazione, disinfezione, Call Center e ai Centri di Raccolta del territorio.

Si ringraziano gli Utenti per la collaborazione

