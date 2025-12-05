Volley, Serie B – Canottieri Ongina cerca il ritorno alla vittoria casalinga: arriva il Vero Volley Monza

Missione ritorno alla vittoria in casa per la Canottieri Ongina, che in serie B maschile scenderà in campo domani (sabato) alle 18 a Monticelli per sfidare il Vero Volley Monza, formazione giovanile del club di Superlega ospite della nona giornata d’andata del girone B. I gialloneri di Gabriele Bruni, sesti con 13 punti, vogliono dar continuità alla bella vittoria esterna di sabato scorso a Scanzorosciate (1-3), ma dovranno fare i conti con l’esuberanza fisica dei brianzoli (8 punti).

“E’ una squadra futuribile – il commento di coach Bruni – un’under 19 con alcuni elementi anche under 17, alcuni di loro hanno brillato nella scorsa stagione nel campionato nazionale di categoria. Sono formazioni che vivono alcuni momenti di down ma anche altri di estrema motivazione e aumento del livello. Parliamo di ragazzi che si allenano tutti i giorni, alcuni fanno anche esperienze di Superlega e sono abituati a giocare a velocità maggiori. Come tutti gli avversari, Vero Volley va rispettata e bisogna prestare molta attenzione. Per quanto ci riguarda, dobbiamo proseguire il nostro percorso e cercare di portare a casa punti soprattutto in casa, cosa che non ci è riuscita contro Spezzano dunque desideriamo tornare al successo a Monticelli”.

Sabato scorso dopo pochi scambi si è infortunato l’opposto Paolo Battaglia. “Purtroppo sarà out, vedremo se riusciremo a recuperarlo per l’ultima partita prima della sosta natalizia anche se sarà difficile. Ha riportato una distrazione al bicipite femorale, nella prossima settimana si sottoporrà a un esame strumentale di controllo ma non vogliamo correre troppi rischi sul suo recupero”.

Classifica

Beca Tensped, Kerakoll Sassuolo 20, Pallavolo Cremonese, Tipiesse Cisano 16, Zotup Scanzorosciate 14, Canottieri Ongina 13, Motta&Rossi Asola Remedello 12, Ferramenta Astori 11, Mo.Re. Volley, National Transports Villa d’Oro Modena 10, Vero Volley Monza 8, Team Volley Cazzago Adro, Tecnoarmet Soliera 7, Modena Volley 4.

