IT-alert, a mezzogiorno i cellulari hanno squillato ma non tutti: come mai ad alcuni il messaggio non è arrivato?

IT-alert, il nuovo sistema di allarme pubblico nazionale, arriva nella nostra regione con un messaggio di test che, una volta a regime, potrà essere attivato per informare direttamente i cittadini in caso di gravi emergenze imminenti o in corso. Il messaggio di test non è arrivato però a tutti. Altri lo hanno ricevuto ma segnalano qualche anomalia. Cerchiamo di capire dunque come è andata questa prima prova.

Come già accennato, può capitare che l’avviso non venga ricevuto correttamente. In caso la notifica arrivi ma senza suono, la causa potrebbe essere l’impostazione del dispositivo. Se il proprio cellulare infatti è in modalità silenziosa, la suoneria potrebbe non verificarsi.

Il messaggio doveva arrivare a mezzogiorno ma invece è stato consegnato qualche minuto dopo? I motivi possono essere diversi: si stava utilizzando la modalità aereo sul telefono o il dispositivo era spento, oppure ci si trovava temporaneamente fuori dall’area interessata dal test e ci si è entrati dopo poco.

Nelle situazioni in cui il messaggio invece non sia arrivato, il problema potrebbe dipendere dal dispositivo e dalla versione del sistema operativo installata sul cellulare. Una nota importante da segnalare è che, in caso di dispositivi senza campo o spenti, l’avviso di It-Alert non verrà consegnato affatto.

Il sistema è ancora sperimentale e i test servono proprio a correggere eventuali errori di ricezione ed efficacia.

Se non si è ricevuto il messaggio o è arrivato in ritardo, è necessario lasciare la propria testimonianza sul questionario, in modo che la Protezione civile possa migliorare il servizio.