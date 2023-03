Ivan Gazzoli, l’importanza della difesa personale: “Significa essere coscienti delle proprie capacità” – AUDIO

Il Cavaliere Ivan Gazzoli, un Castellano passato fra missioni all’estero, Nassirya e Quirinale è stato il protagonista di una conferenza a Castel San Giovanni su vari temi: sicurezza, terrorismo e difesa personale.

L’ospite ha portato la testimonianza di una vita dedicata allo Stato Italiano anche in diretta a Radio Sound soffermandosi sul tema della “difesa personale”.

Quando parlo di difesa personale – spiega Gazzoli – non intendo nella fotografia che uno si immagina, ad esempio un’aggressione e una difesa. La difesa personale è qualcosa da avere dentro come consapevolezza. In particolare per la sicurezza di te stesso. Quando una persona è cosciente della sue capacità, sicuramente si sa difendere. A volte anche evitando delle cose o anticipandole. Hai un occhio differente, un occhio esperto.

La difesa personale è anche abbinata al mondo sportivo

Le discipline che pratico sono essenzialmente due, jiu-jitsu brasiliano e Grappling dove sono stato atleta della Nazionale. Continuo a praticare queste discipline per una conoscenza di me stesso. Una consapevolezza delle mie capacità. Le persone dovrebbero capire che non si fa per difenderti da altri, ma in realtà la conoscenza di se stessi è una cosa che rinforza.

Cav. Ivan Gazzoli: AUDIO intervista