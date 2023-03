“Tre funerali e un matrimonio”, in scena gli studenti del Respighi il 17 marzo al Teatro Gioia.

I ragazzi e le ragazze della classe III E del Liceo Respighi di Piacenza in scena per raccontare il loro incontro con Edgar Lee Masters e la sua Antologia di Spoon River.

Appuntamento venerdì 17 marzo alle ore 20.30 al Teatro Gioia con “Tre funerali e un matrimonio”, esito di un laboratorio teatrale intensivo di Teatro Gioco Vita condotto da Barbara Eforo.

Un altro progetto nato dalla collaborazione tra il Liceo “Respighi” e Teatro Gioco Vita, che vedrà la classe IIi E al lavoro al Teatro Gioia a partire da mercoledì 15 marzo per una tre giorni di laboratorio, nell’ambito dei programmi di “InFormazione Teatrale” realizzati in collaborazione con l’Associazione Amici del Teatro Gioco Vita e il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano .

Protagonisti in scena Elena Ardenti, Giacomo Balordi, Sofia Bersani, Annalisa Braga, Sara Calamari, Jacopo Carini, Alexandru Cater, Rebecca Chiesa, Alice Cigolini, Luca Delfitto, Matilde Magnani, Alessandro Mancioppi, Alessandro Morganti, Francesco Pin, Federica Pipitone, Gino Ragona, Elisa Ricetti, Annalisa Rizzi, Viola Ronzi, Francesca Sartori, Tommaso Silva, Matteo Soresi, Milena Taschieri, Matilda Turini, Alessandro Zangrandi.

“Tre funerali e un matrimonio” è una creazione collettiva della classe con la supervisione artistica di Narbara Eforo. La parte tecnica è curata da Marco Gigliotti (luci e fonica) e Giovanni Mutti (macchinista). Nel progetto, possibile grazie alla collaborazione della Dirigente Liceo “Respighi” professoressa Elisabetta Ghiretti e della referente per le attività teatrali dell’istituto professoressa Emanuela Sindaco, la classe è stata seguita dalla professoressa Paola Pareti con la disponibilità di tutti gli insegnanti della classe III E.

«Ero una ragazza quando ho letto per la prima volta “Spoon River”: me l’aveva portata Cesare Pavese, una mattina che gli avevo chiesto che differenza c’è tra la letteratura americana e quella inglese. (…) L’aprii proprio alla metà, e trovai una poesia che finiva così: “mentre la baciavo con l’anima sulle labbra, l’anima d’improvviso mi fuggì”. Chissà perché questi versi mi mozzarono il fiato: è così difficile spiegare le reazioni degli adolescenti».

Così Fernanda Pivano racconta il suo primo incontro con l’ “Antologia di Spoon River”, di cui curerà poi la traduzione italiana. In “Tre funerali e un matrimonio” sono i ragazzi e le ragazze della classe III E a raccontare il loro incontro con Edgar Lee Masters e le sue poesie. E lo faranno attraverso gli archetipi di alcuni suoi personaggi che hanno innescato in loro la creazione di un intreccio di vite in cui ciò che accade sembra nascere dall’errore e dalla casualità, ma in realtà nulla è come appare. Un ragazzo, un avvocato, la mafia, un ubriaco: si incontrano, si scontrano, si uccidono, inseguendo ognuno le proprie mire e generando una divertente baraonda.

Non sembrerebbe l’ “Antologia di Spoon River”, ma è solo l’ “Antologia di Spoon River” raccontata a modo loro dai ragazzi e dalle ragazze di una terza liceo scientifico nel 2023.

Teatro Gioia di Piacenza – Pre/Visioni

Venerdì 17 marzo 2023 – ore 20.30

Liceo “Respighi” | Teatro Gioco Vita

TRE FUNERALI E UN MATRIMONIO

Lettura scenica esito del Laboratorio teatrale intensivo con la classe III E del Liceo “Respighi” di Piacenza

a cura di Barbara Eforo

creazione collettiva della classe liberamente ispirata all’ “Antologia di Spoon River” di Edgar Lee Master

in scena Elena Ardenti, Giacomo Balordi, Sofia Bersani, Annalisa Braga, Sara Calamari, Jacopo Carini, Alexandru Cater, Rebecca Chiesa, Alice Cigolini, Luca Delfitto, Matilde Magnani, Alessandro Mancioppi, Alessandro Morganti, Francesco Pin, Federica Pipitone, Gino Ragona, Elisa Ricetti, Annalisa Rizzi, Viola Ronzi, Francesca Sartori, Tommaso Silva, Matteo Soresi, Milena Taschieri, Matilda Turini, Alessandro Zangrandi

staff tecnico Marco Gigliotti (luci e fonica) e Giovanni Mutti (macchinista)

un grazie particolare per la collaborazione alla dirigente scolastica del Liceo “Respighi”

professoressa Elisabetta Ghiretti, alla referente per le attività teatrali dell’istituto professoressa Emanuela Sindaco,

alla professoressa Paola Pareti e a tutti gli insegnanti della classe III E

Biglietti e Informazioni

TEATRO GIOIA via Melchiorre Gioia 20/a – Piacenza – tel. 0523.1860191

Biglietti posto unico euro 5 / ridotto di cortesia euro 1

Prevendita presso la biglietteria di Teatro Gioco Vita; la sera dello spettacolo la biglietteria è attiva al Teatro Gioia dalle ore 19.30.

Info e biglietteria (dal martedì al venerdì ore 10-16): TEATRO GIOCO VITA – via San Siro, 9 – 29121 Piacenza

tel. 0523.315578 info@teatrogiocovita.it