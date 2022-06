Cambio alla guida della Cgil di Piacenza, Ivo Bussacchini eletto nuovo segretario generale

Ivo Bussacchini è il nuovo Segretario generale della Camera del Lavoro di Piacenza, eletto con l’87% dei voti favorevoli dall’Assemblea generale della Cgil di Piacenza nella giornata dell’8 giugno 2022, nessun voto contrario. Il suo mandato durerà 4 anni. La proposta di Bussacchini è arrivata dal centro regolatore rappresentato dal segretario regionale della Cgil Emilia-Romagna, Massimo Bussandri, quindi consultazioni degli aventi diritto e la fase di voto segreto conclusa con l’elezione di Bussacchini, 51 anni. Succede a Gianluca Zilocchi, recentemente eletto a segretario regionale della confederazione.

Ivo Bussacchini, 51 anni, nato a Fiorenzuola d’Arda. Inizia a lavorare il 1 settembre 1987 in un’azienda metalmeccanica come elettromeccanico, tredici anni dopo il primo distacco sindacale alla Fiom Cgil di Piacenza come funzionario. Nel maggio 2004 viene eletto nella Segreteria della Fiom e dal settembre 2007 ne diviene Segretario Generale. Dal luglio 2014 entra nella Segreteria Confederale della Camera del Lavoro – Cgil di Piacenza come Segretario Organizzativo provinciale. Eletto Segretario della Cgil dall’Assemblea generale l’8 giugno 2022. Significative anche le parole del Segretari uscente, Zilocchi: “Sempre più solidarietà e sempre più confederalità: questi sono gli auspici che lascio al gruppo dirigente della Cgil di Piacenza”.