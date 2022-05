Pipeline & Gas Expo e Hydrogen Expo, mostre convegno a Piacenza Expo dall’8 al 10 giugno

Sono oltre 190 gli espositori già confermati del PIPELINE & GAS EXPO e dell’HYDROGEN EXPO, le due mostre-convegno dedicate rispettivamente ai settori del mid-stream e reti distributive del “oil, gas & water” e alla filiera tecnologica dell’idrogeno, in programma in contemporanea dall’8 al 10 giugno nei padiglioni 1 e 2 di Piacenza Expo.

Pipeline & Gas Expo e Hydrogen Expo



La tre giorni del PIPELINE & GAS EXPO (Padiglione 1) si pone come il punto di incontro privilegiato tra le imprese coinvolte nella progettazione, costruzione e manutenzione di gasdotti, oleodotti e acquedotti, ma anche reti di distribuzione gas (primarie e secondarie) e idrica e i relativi fornitori di impianti, macchine, attrezzature e materiali, nonché quale riferimento informativo essenziale per gli Enti coinvolti nella gestione delle infrastrutture di trasporto e nella distribuzione dei servizi.



Pur essendo ancora un nuovo evento, il PIPELINE & GAS EXPO si è imposto da subito quale momento fondamentale a livello europeo di incontro tra i principali player della filiera, come testimoniano i 37 patrocini concessi alla manifestazione da istituzioni e dalle principali associazioni di categoria. Tra le prime, ricordiamo il patrocinio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, quello della Conferenza della Regioni e delle Province Autonome, di Regione Emilia-Romagna e del Comune di Piacenza.



In contemporanea, la filiera tecnologica dell’idrogeno si ritroverà negli spazi del Padiglione 2 per la

prima edizione dell’HYDROGEN EXPO, l’innovativa mostra-convegno italiana rivolta al comparto in

grande espansione.

La politica di decarbonizzazione tesa a ridurre l’inquinamento globale vede nell’idrogeno una fonte di energia sostenibile, poiché può essere generato utilizzando energia rinnovabile, trasportato, immagazzinato e utilizzato come un gas. E il nostro Paese può costituire un mercato estremamente

interessante per lo sviluppo dell’idrogeno, proprio grazie alla presenza diffusa di fonti di energia

rinnovabile e di una capillare rete per il trasporto del gas.

HYDROGEN EXPO

Nasce proprio con lo scopo dichiarato di dare alla filiera dell’idrogeno la massima visibilità, fornendo a tutti gli espositori un palcoscenico unico per intercettare tutti quegli interlocutori già protagonisti della sfida ambientale e della decarbonizzazione, potenzialmente interessati alla riconversione energetica. In particolare, la tre giorni piacentina si rivolge alle industrie “energivore”, oggi penalizzate dalla congiuntura internazionale, che possono trovare nella tecnologia dell’idrogeno una risposta ai loro bisogni. Il fitto programma di incontri e convegni che affianca le due kermesse piacentine offrirà a tutti i protagonisti delle filiere coinvolte momenti di riflessione e confronto sulle tematiche inerenti al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e alla riconversione ecologica. Durante i workshop, esperti del settore e aziende tenteranno di proporre una risposta sistemica alla sempre più pressante richiesta di riduzione delle fonti di inquinamento atmosferico e di protezione dell’ambiente.

Naturalmente non potrà mancare una riflessione sull’attuale congiuntura internazionale, dovuta alla crisi ucraina. «PIPELINE & GAS EXPO e HYDROGEN EXPO» spiega Fabio Potestà, Direttore della Mediapoint & Exhibitions, società organizzatrice delle due esposizioni, «costituiscono una vera novità nello scenario fieristico anche internazionale e, per questa ragione, rappresentano una grande opportunità soprattutto per le aziende italiane del comparto che potranno incontrarsi con gli operatori di entrambi i comparti, affrontando investimenti molto più contenuti rispetto alle altre manifestazioni generaliste esistenti sia in Italia che all’estero».

Mercoledì 8 Giugno, in concomitanza con l’inaugurazione delle due manifestazioni, si terrà presso la bellissima Sala Degli Arazzi della Galleria Alberoni di Piacenza, la cena di gala riservata ai partecipanti dei due eventi, che darà modo agli espositori di fare “networking” in un’atmosfera conviviale e rilassata.