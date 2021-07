Joana Amendoeira il 10 luglio nella suggestiva cornice di Palazzo Farnese

Ultima serata, nella splendida cornice del cortile interno di Palazzo Farnese a Piacenza- Sabato 10 alle ore 21.30 chiuderà in bellezza la rassegna Klimt’s Ladies, organizzata dalla “Cooperativa Fedro” con la presenza di Joana Amendoeira, una delle artiste più importanti della cosiddetta “Nova geração do Fado” nella suggestiva cornice di Palazzo Farnese a Piacenza.

Domenica 11 alle 18 presso la Galleria Ricci Oddi Livia Sambrotta dialogherà con l’artista. Si concludono così le cinque serate emozionanti con grandi artiste del panorama musicale italiano e internazionale. “Ritratti di signore” come il famoso dipinto di Gustav Klimt, che era stato rubato nel febbraio del 1997 dalla Galleria d’arte moderna Ricci Oddi di Piacenza e recentemente recuperato, le donne e artiste vengono “riscoperte” in questa estate post pandemia.

Disponibili biglietti acquistabili sia sul sito www.festivaldalmississippialpo.com sia sul posto fino ad inizio concerto.

11 Luglio: Livia Sambrotta presenta Joana AmendoeiraOre 18 Galleria Ricci Oddi.

Gli aperitivi sono gratuiti mentre i concerti sono a pagamento con uno sconto di 5 euro per i soci Coop. I biglietti sono disponibili online dall’8 giugno su www.vivaticket.com e in prevendita local presso Teatro Gioco Vita, via S. Siro, 9 – Piacenza (Orari dal mercoledì al sabato dalle ore 10:00 alle ore 13:00, Tel. 0523 315578).