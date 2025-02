Karate – Piacenza fa la voce grossa al “Trofeo Lombardia” con 14 medaglie

Ancora una volta un grandissimo risultato per il Karate Piacenza Farnesiana che ha partecipato alla competizione interregionale denominata “Trofeo Lombardia” CSEN che si è tenuta nel Palazzetto dello Sport di Gorgonzola (MI).

Alla competizione hanno preso parte 1.100 atleti di 53 società provenienti da tutte le regioni del Nord e Centro Italia.

La società piacentina con soli 15 atleti iscritti si è classificata al 3° posto nella classifica del combattimento libero. Tale risultato risulta essere veramente eccellente in quanto molte società, fra cui la prima classificata, partecipavano all’evento con almeno 60 atleti schierati.

Anche nell’ultima competizione del 19 gennaio 2025 “Coppa Città di Pisa” CSEN svoltasi a Pisa, il Karate Piacenza si è classificata al 1° posto su 52 società per le categorie Under10 e Under12 e al 3° posto nella categoria Under14 – Cadetti – Junior – Senior.

Le medaglie

Medaglia d’oro per Ginevra Livelli nella categoria Cadette -61kg. Medaglia d’oro anche per Gaia Granelli nella categoria Cadette -54kg. Eva Dallavalle, nella categoria Juniores -53kg, ha superato tutte le avversarie con tecniche spettacolari che hanno entusiasmato il folto pubblico.

Medaglia d’oro anche per Aicha Kouhaih nella categoria Under14 -50kg, per Anas Fellous nella categoria Under12 -38kg, per Mia Vera nella categoria Under12 -32kg.

Medaglia d’argento per Khadija El Menaoui nella categoria Junior -50kg, per Martina Ponenti nella categoria Cadette -42kg, per Inela Kuljianovic nella categoria Cadette -47kg, per Ishaq Kouhaih nella categoria Under12 -32kg. Medaglia d’argento anche per Nicole Famà nella categoria Under12 -32kg.

Medaglia di bronzo per Sofia Bouraya nella categoria Juniores -61kg, Scanacapra Leonardo nella categoria Cadetti -48kg e per Michelle Rizzoli nella categoria Under14 -40kg.

Prossimi appuntamenti

I prossimi obiettivi del Karate Piacenza sono il trofeo CSEN interregionale di Viareggio del 23/02/2025 e i Campionati Regionali Seniores FIJLKAM a Borgotaro del 09/03/2025.